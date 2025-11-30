Rugby Seven femminile | a Dubai trionfa la Nuova Zelanda

Si è conclusa a Dubai la prima tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo femminile a trionfare è la Nuova Zelanda, che domina l’Australia nella più attesa delle finali. Nella prima fase del torneo solo l’Australia chiude a punteggio pieno nel girone B, precedendo il Giappone, mentre restano fuori dalle semifinali a sorpresa il Canada, con la Gran Bretagna ultima. Nel girone A, invece, grande equilibrio e a chiudere prima è la Nuova Zelanda, con due vittorie, mentre alle loro spalle le Fiji beffano gli Stati Uniti e conquistano le semifinali, mentre all’ultimo posto chiude la Francia. 🔗 Leggi su Oasport.it

