Video trovato da uomo | film horror con footage ritrovato batte record su rotten tomatoes
l’ascesa di Man Finds Tape: il nuovo film di found footage che conquista la critica. Il genere found footage ha segnato profondamente il panorama horror fin dai suoi esordi, grazie a opere che hanno saputo unire effetti visivi minimalisti con trame avvolgenti e misteriose. In questo quadro si inserisce la recente uscita di Man Finds Tape, un film che, alla sua prima presentazione ufficiale, sta riscontrando consensi record e sta battendo alcuni primati di settore. Analizzeremo i motivi di tanto interesse e le caratteristiche distintive di questa produzione. l’innovativa trama di Man Finds Tape. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
