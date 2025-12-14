Chi è Walter Zagaria il fratello di Rossana e figlio di Lino Banfi | Vi spiego la storia del cognome

Walter Zagaria, fratello di Rossana e figlio di Lino Banfi, è al centro di questa storia familiare. Figlio di uno dei volti più noti del cinema italiano, Walter ha una vita e un passato legati a doppio filo alla famiglia e al cognome che porta. Ecco un approfondimento sulla sua storia e le sue origini.

Chi è Walter Zagaria, il fratello di Rossana, e figlio di Lino Banfi: "Vi spiego la storia del cognome" Lino Banfi, sposato per più di sessant'anni con Lucia Zagaria, ha avuto due figli: Rosanna, primogenita, e Walter, nato qualche anno dopo di lei. I due figli di Lino Banfi hanno seguito le orme del papà nel mondo del cinema: hanno deciso infatti di lavorare nel mondo del cinema. Rosanna Banfi e Walter Zagaria, dunque, hanno scelto di lavorare nel mondo dello spettacolo anche se con ruoli molto diversi tra loro: se Rosanna ha deciso di diventare attrice, recitando spesso anche al fianco del padre, come in Un medico in famiglia, Walter ha scelto invece di rimanere dietro le quinte Il vero nome di Lino Banfi è Pasqualino Maria Zagaria.