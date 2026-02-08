Dopo l’espulsione nel match, Romero cerca di ridimensionare le polemiche. Il difensore del Tottenham ha spiegato che l’episodio non cambierà il suo impegno e che continuerà a lavorare sodo per la squadra. Ha aggiunto di essere dispiaciuto per l’errore, ma che è importante andare avanti senza drammi. Il tecnico del Brentford, invece, ha preferito non commentare direttamente l’episodio.

Nel contesto della gestione della leadership nello spogliatoio, la figura di Cristian Romero resta centrale per il Tottenham, nonostante l’episodio recente che riguarda la sua espulsione. L’allenatore Thomas Frank ha voluto chiarire pubblicamente la fiducia nelle capacità del difensore argentino e nel ruolo che gli è stato affidato all’inizio della stagione, mettendo in risalto l’importanza della leadership difensiva per le ambizioni europee della squadra. La fascia di capitano assegnata a Romero è stata difesa come scelta strategica, con Frank che ha insistito sull’assenza di rimpianti e sulla solidità della leadership all’interno del gruppo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Romero espulso, il tecnico del Brentford smorza le polemiche: le parole dopo il cartellino rosso

Approfondimenti su Cristian Romero

Alla vigilia della partita di Champions League tra Napoli e Chelsea, Paolo Del Genio mette in chiaro che le polemiche sui confronti tra Conte e Spalletti sono superate.

Thomas Frank mette fine alle polemiche su Cristian Romero.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cristian Romero

Argomenti discussi: Romero si scusa per il rosso al Man Utd ma Frank sostiene il suo capitano degli Spurs; Arsenal in fuga: +9 sul City che gioca domani a Liverpool. Bene anche Chelsea e United; Manchester United-Tottenham 2-0: Carrick resta perfetto, il rosso a Romero costa caro agli Spurs; Man Utd batte gli Spurs mentre Romero vede il rosso e la pressione aumenta su Frank.

Dall’agosto 2021, ovvero da quando l’argentino veste la maglia del Tottenham, nessun giocatore della Premier League è stato espulso più di lui Semplicemente un fabbro ©Martin Rickett #calcio #football #romero #tottenham facebook

In #MunchesterTottenham #Romero è stato espulso per un fallo identico. x.com