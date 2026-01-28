Napoli-Chelsea Del Genio smorza le polemiche | Tema Conte-Spalletti poco rilevante

Alla vigilia della partita di Champions League tra Napoli e Chelsea, Paolo Del Genio mette in chiaro che le polemiche sui confronti tra Conte e Spalletti sono superate. Il giornalista, ospite di Linea Calcio su Canale 8, ha spiegato che non vale la pena alimentare tensioni che non riguardano direttamente la sfida di domani. Secondo lui, è meglio concentrarsi sul calcio e sui 90 minuti che ci aspettano, piuttosto che discutere di questioni che, a suo avviso, sono poco rilevanti in questo momento.

Alla vigilia della sfida di Champions League tra Napoli e Chelsea, il giornalista Paolo Del Genio è intervenuto su Canale 8, nel corso della trasmissione Linea Calcio, soffermandosi sulle polemiche nate attorno alle conferenze stampa di Antonio Conte e Luciano Spalletti. «Non sono un fan delle conferenze di Conte e Spalletti», ha dichiarato Del Genio, ridimensionando il caso legato alla definizione di "ex campioni d'Italia". «Magari è stato davvero solo un lapsus quello di Spalletti, che in altre interviste ha parlato correttamente di campioni d'Italia.

Prima della partita decisiva di Champions League, Antonio Conte sottolinea l’importanza della sfida contro il Chelsea e invita il Napoli a dare il massimo, consapevole della posta in gioco.

In vista della partita Napoli-Chelsea, Antonio Conte ha aggiornato sui rischi di infortuni, concentrandosi su Anguissa.

