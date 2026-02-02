Roma Volley parte con un punto nella pool promozione | Fasano passa al tie-break

Roma Volley apre la stagione con un punto nella pool promozione. La squadra romana gioca una partita combattuta contro Fasano, che alla fine vince al tie-break. La gara è stata lunga e intensa, con i giocatori che si sono dati battaglia fino all’ultimo punto. I tifosi presenti al palazzetto hanno assistito a uno spettacolo di nervi e determinazione da entrambe le parti.

Un'ottima Roma Volley frena al palazzetto perdendo contro Fasano dopo una lunga battaglia finita al tie-break. Le capitoline, grazie al risultato finale di 2-3, conquistano comunque un punto importante per la classifica Debutto amaro nella pool promozione di A2 femminile per la SMI Roma Volley, che in casa subisce una sconfitta al tie-break contro Olio Pantaleo Volley Fasano. Le pugliesi escono vittoriose dal Palazzetto dello Sport di Roma al termine di un match combattutissimo e intenso, deciso solo ai vantaggi. L’avvio di gara sorride alle Wolves, capaci di reagire a un passivo di 6 punti nel primo set e di ribaltare il parziale grazie a un’ispiratissima Nikoleta Perovic. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

