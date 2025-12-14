Caivano 28enne arrestato per spaccio | cocaina e crack in auto

Durante un'operazione a Caivano, la Polizia di Stato ha arrestato un 28enne trovato in possesso di droga mentre cedeva sostanze stupefacenti in via Atellana. Nell'ambito dell'operazione sono stati sequestrati cocaina, crack e denaro contante, contribuendo a contrastare lo spaccio nella zona.

Caivano – Proseguono i servizi straordinari predisposti dalla Questura di Napoli per contrastare la detenzione abusiva di armi e il traffico di sostanze stupefacenti. Nel pomeriggio del 13 dicembre, la Polizia di Stato ha arrestato un 28enne napoletano con precedenti, anche specifici, per detenzione illecita di droga ai fini di spaccio. Gli agenti del Commissariato di Afragola, impegnati in un servizio di controllo in via Atellana, hanno notato un uomo a bordo di un'auto che, con atteggiamento sospetto, ha ceduto un involucro in cambio di una banconota a un soggetto poi allontanatosi rapidamente.

