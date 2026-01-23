Roma | smontavano e rivendevano ricambi auto rubate 5 arresti

A Roma, cinque persone sono state arrestate per aver smontato auto rubate e rivenduto i ricambi. L’indagine ha portato all’identificazione di un gruppo che operava nel mercato illecito di pezzi di ricambio, contribuendo alla diffusione di veicoli e parti di provenienza illecita. Le autorità continuano le verifiche per contrastare questa attività e garantire la sicurezza nel settore automobilistico.

Un gruppo di cinque individui è stato arrestato per aver smontato veicoli rubati e rivenduto i pezzi di ricambio. Il loro collaudato sistema di operazioni illecite è stato scoperto grazie all'intervento della polizia. I cinque arrestati dovranno ora rispondere, in concorso tra loro, dei reati di riciclaggio e ricettazione. Le indagini, condotte dagli agenti del commissariato Romanina, sono iniziate dopo il ritrovamento di un telaio di un'auto rubata, abbandonato in un terreno situato nella zona di Tor Vergata. Incrociando questo episodio con un altro simile, avvenuto nell'aprile del 2024, gli investigatori sono riusciti a risalire a un capannone industriale, utilizzato come officina clandestina.

Smontavano auto rubate e rivendevano i pezzi al mercato nero. L'officina a Tor VergataA Tor Vergata, nella periferia est di Roma, è stata scoperta un'officina clandestina dove cinque persone smontavano auto rubate, separando e rivendendo illegalmente i pezzi sul mercato nero.

