Monte Compatri Predoni di scooter traditi dal Gps montato su un T-Max I Carabinieri denunciano a piede libero per ricettazione due ghanesi di 41 e 48 anni

I Carabinieri di Colonna hanno fermato due uomini di origine ghanese, di 41 e 48 anni, mentre tentavano di rubare uno scooter a Monte Compatri. I predoni erano stati traditi dal GPS montato sul T-Max, che li aveva indirizzati verso un'area dove si stavano muovendo con movimenti sospetti. I militari li hanno colti in flagranza di ricettazione e li hanno denunciati a piede libero.

Cronache Cittadine MONTE COMPATRI – Durante un servizio di controllo del territorio, i Carabinieri della Stazione di Colonna hanno smantellato quello che L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Monte Compatri. Predoni di scooter traditi dal Gps montato su un T-Max. I Carabinieri denunciano a piede libero per ricettazione due ghanesi di 41 e 48 anni Approfondimenti su Monte Compatri Festa di Sant'Antonio Abate a Monte Compatri Monte Compatri si appresta a celebrare la festa di Sant’Antonio Abate. Le rubano la bici, ma i Carabinieri riescono a recuperarla grazie al gps: uomo denunciato per ricettazione La proprietaria di una bicicletta rubata poche ore prima ha chiamato i Carabinieri di Ravenna. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Monte Compatri Argomenti discussi: CONTIENE FOTO E VIDEO# MONTE COMPATRI - IL GPS TRADISCE IL RIFUGIO DEI PREDONI DI SCOOTER CARABINIERI SCOPRONO UNA CENTRALE DEL RECICLAGGIO. SEQUESTRATI 12 SCOOTER RUBATI. Grazie al GPS della moto rubata, fa scoprire il deposito dei predoni di scooter a Monte CompatriUna vasta area è stata messa sotto sequestro: ospitava decine di motoveicoli privati delle targhe e in qualche caso già smembrati ... msn.com Albero caduto sulla strada tra Monte Compatri e Rocca Priora: ripristinata la viabilità in poche oreNella mattinata odierna, su richiesta della Polizia Locale, la Protezione Civile Beta 91 di Monte Compatri è intervenuta con una propria squadra lungo la ... castellinotizie.it Monte Compatri, il gps tradisce il rifugio scooter rubati: Carabinieri scoprono una centrale del reciclaggio #giornaleinfocastelliromani #montecompatri facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.