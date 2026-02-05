Claudio Ranieri ha confermato che Francesco Totti potrebbe tornare a lavorare con la Roma. Il tecnico, ora Senior Advisor del Gruppo Friedkin, ha detto che ci sono possibilità concrete di rivedere l’ex capitano nella società. La notizia circola con insistenza, e i tifosi sperano in un ritorno che riaccenda l’entusiasmo intorno ai giallorossi.

Francesco Totti e la Roma, un riavvicinamento che entra nel vivo. La conferma ufficiale arriva direttamente da Claudio Ranieri, Senior Advisor del Gruppo Friedkin, che ha aperto concretamente alla possibilità di un rientro dello storico capitano nei quadri societari. “La proprietà ci sta pensando”, ha dichiarato il dirigente giallorosso ai microfoni di Sky, sottolineando come l’apporto di Totti possa essere determinante per il futuro del club in quanto parte integrante della sua identità. L’operazione non sarebbe solo una suggestione: secondo quanto riferito da Paolo Assogna, le parti sono in dialogo già da diverse settimane. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, Totti vicino al ritorno: la conferma di Claudio Ranieri

Approfondimenti su Totti Roma

Il ritorno di Giacomo Raspadori al Napoli sembra in fase di definizione, con la possibilità che il trasferimento avvenga già a gennaio.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Totti Roma

Argomenti discussi: Totti attaccato dai Blasi, l'ex cognato si scaglia contro Francesco sui social; Calciomercato Roma, Zaragova sempre più vicino: cosa manca per la chiusura; Rosi: La Roma ha deluso un po’. Giovani in Italia? Io e Totti…; Florenzi: Roma è amore. Rimpiango di non aver giocato un Mondiale.

Roma-Stoccarda, Totti torna all'Olimpico dopo oltre due anniDopo oltre due anni, Francesco Totti torna allo Stadio Olimpico per assistere a una partita della Roma. Lo storico Capitano giallorosso seguirà infatti da vicino la sfida di Europa League tra Roma e ... ilromanista.eu

Francesco Totti torna a vedere la Roma dopo oltre due anniFrancesco Totti è tornato a vedere la Roma dopo oltre due anni. L’ex capitano giallorosso era in tribuna all’Olimpico per assistere al match tra la squadra di Gian Piero Gasperini e lo Stoccarda, ... sportal.it

Il Conte Uguccione con Claudio Ranieri, Batistuta e i giocatori della Fiorentina facebook