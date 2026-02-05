Calcio possibile ritorno di Totti alla Roma

Francesco Totti potrebbe tornare a vestire la maglia della Roma. A quasi sette anni dall'addio, l’ex capitano sembra essere vicino a un ritorno in società. La trattativa è in corso e ancora non ci sono conferme ufficiali, ma la possibilità di rivedere Totti nel club di sempre sta facendo discutere i tifosi.

Roma, 5 feb. (askanews) – A quasi sette anni dall’addio ufficiale, Francesco Totti e la Roma potrebbero tornare insieme. A riaccendere le speranze dei tifosi giallorossi è stato Claudio Ranieri, senior advisor della proprietà Friedkin, che in un’intervista esclusiva a Sky Sport ha confermato come il club stia valutando seriamente un rientro dell’ex capitano. “I Friedkin ci stanno seriamente pensando da un po’ di tempo, Francesco può essere ancora molto utile per la Roma”, ha spiegato Ranieri, lasciando intendere come i contatti siano concreti. Per Totti si tratterebbe della terza esperienza con la società capitolina dopo i 25 anni da calciatore e i due da dirigente.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Claudio Ranieri ha ufficialmente parlato di un possibile ritorno di Francesco Totti alla Roma.

Ranieri rivela che i Friedkin stanno pensando a un ritorno di Francesco Totti alla Roma.

