Roma l’infortunio di Koné non spaventa | Gasperini lancia il nuovo centrocampo

Manu Koné si è infortunato durante la partita contro il Milan e ha dovuto lasciare il campo anzitempo. La notizia ha fatto subito il giro dei tifosi e degli addetti ai lavori, ma in casa Roma non c’è stato il panico. Gasperini ha deciso di puntare subito sul nuovo centrocampo, dando fiducia ai giocatori disponibili. La squadra sembra aver accettato la sfida e ora si prepara a continuare senza il suo regista, mostrando una certa solidità e carattere.

La notizia del forfait muscolare di Manu Koné, uscito anzitempo nella sfida contro il Milan, ha messo a nudo una realtà inaspettata a Trigoria: la Roma di Gian Piero Gasperini ha finalmente le spalle larghe. Se fino a pochi mesi fa l'assenza del francese avrebbe generato un allarme rosso nel cuore della mediana, oggi il tecnico nerazzurro si gode una crescita collettiva del reparto che offre soluzioni tattiche di alto livello. Al centro del progetto resta l'imprescindibile Bryan Cristante, elemento che, nonostante il costante scetticismo del mondo social, si conferma il pilastro tattico su cui Gasperini edifica la manovra.

