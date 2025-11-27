Roma-Midtjylland infortunio pesantissimo per Gasperini | le condizioni di Koné in vista del Napoli

Il francese è stato costretto a lasciare il campo dopo nemmeno mezz’ora dopo un brutto intervento sulla caviglia da parte di Diao La Roma conduce un primo tempo di buonissimo livello contro il Midtjylland, prima in classifica del maxi girone di Europa League, andando meritatamente in vantaggio con il bel gol di El Aynaoui sul cross di Celik. Un risultato legittimato nel corso del primo tempo, giocato quasi interamente nella metà campo avversaria. La conferma di questa crescita nel gioco e nella qualità del palleggio e della manovra è senza dubbio la notizia migliore per Gasperini in questa serata. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Roma-Midtjylland, infortunio pesantissimo per Gasperini: le condizioni di Koné in vista del Napoli

