La Roma perde in casa contro il Cagliari in una partita senza Dybala. L’attaccante argentino non ha preso parte alla gara a causa di un problema di salute, lasciando i giallorossi senza una delle loro punte di diametro. La squadra di Mourinho non riesce a reagire e finisce per subire una sconfitta pesante. I tifosi sono delusi, mentre il Cagliari capitalizza questa occasione per portare a casa i tre punti.

In vista della sfida tra roma e cagliari, l’attenzione è centrata sulle condizioni di Paulo Dybala. L’argentino non è disponibile per la partita, non avendo ancora completato il recupero dal problema al ginocchio che lo aveva tenuto fuori dall’ultimo incontro contro l’Udinese. Dopo allenamenti differenziati nelle giornata precedenti, lo staff medico ha deciso di non rischiarlo in questa occasione, con l’obiettivo di preservarlo in vista dello scontro decisivo contro il Napoli nel prossimo weekend, come riportato da Sky Sport. Alla lista degli indisponibili si aggiungono altri nomi di rilievo: Robinio Vaz è out per un problema muscolare rimediato in settimana, Manu Kone non sarà della partita e resta fuori anche il lungodegente Dovbyk. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Roma, ko pesante in casa giallorossa: fuori per la sfida contro il Cagliari

