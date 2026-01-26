Nel match tra Parma e Juventus, i gialloblù affrontano una sfida difficile dopo una pesante sconfitta casalinga. La squadra di Cuesta dovrà fare a meno di un giocatore chiave, compromettendo le possibilità di un risultato positivo contro i bianconeri, in programma domenica sera. La sfida rappresenta un momento importante per il Parma, che cerca di reagire e migliorare il proprio rendimento nel campionato.

Parma Juve, ko pesante in casa gialloblù: mister Cuesta perde un grande nome per la sfida contro i bianconeri in programma domenica sera. L’attenzione nelle ultime ore per la Juve si è focalizzata sull’infermeria del Parma, prossimo avversario in Serie A, dove l’ apprensione delle ultime ore si è trasformata in una certezza, purtroppo negativa, in seguito all’esito degli esami strumentali effettuati questa mattina. Lautaro Valenti dovrà fermarsi ai box. L’ argentino ha riportato un infortunio muscolare che priverà la squadra di un elemento fondamentale per le prossime settimane. L’episodio chiave risale all’ultimo turno di campionato, durante la sfida contro l’Atalanta. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Parma Juve, ko pesante in casa gialloblù: Cuesta perde un grande nome per la sfida contro i bianconeri

Approfondimenti su parma juve

Dopo la pesante sconfitta casalinga contro la Lazio, il tecnico del Parma, Cuesta, esprime la sua delusione.

Ecco la lista completa dei convocati del Parma, guidato da Carlos Cuesta, in vista della sfida contro la Lazio.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su parma juve

Argomenti discussi: Pagellone 21ª: Malen e Füllkrug incidono, Juve beffata, l'Inter comanda; Poker dell’Atalanta al Parma, primo gol in nerazzurro di Raspadori; La primavera Ko contro il Parma I ragazzi di Galloppa perdono posizioni.

Cuesta, brutte notizie: un titolarissimo infortunato per Parma-JuveParma, non arrivano buone notizie dall'infermeria in ottica Juve. I gialloblù, reduci dalla sconfitta a Bergamo contro l' Atalanta, domenica scenderanno in campo al Tardini per sfidare i bianconeri di ... tuttosport.com

Parma in Coppa Italia, Cuesta: Arriviamo da un ko pesante, ma continuiamo il percorso di crescitaArchiviato il brutto ko interno contro l'Udinese, per il Parma arriva subito l'occasione per tornare in campo. La squadra di Carlos Cuesta è attesa infatti dalla trasferta del Dall'Ara contro il ... m.tuttomercatoweb.com

Romanzo Calcistico. Tainy · MOJABI GHOST. Un video che profuma di nostalgia: Parma-Juventus all’ora di pranzo, il sole basso, e una sfilza di campioni da entrambe le parti. Del Piero la sblocca dal dischetto, poi arriva Crespo con un gol destinato a restare. - facebook.com facebook

Serie A clubs on Sensible Soccer #SensibleSoccer #MegaDrive #Milan #Inter #Parma #Juve #Juventus #SerieA #Calcio #90s #SanSiro #retrogames #retrogaming #gamersunite #90s #italy x.com