Roma senza gol ko pesante a Cagliari | a Gasperini serve un cambio di rotta
La reazione che tutti si aspettavano dopo la sconfitta interna con il Napoli non è arrivata e, con la Roma che per la prima volta in campionato perde due partite consecutive. Anche in questo caso i giallorossi si arrendono per 1-0, disputando una prova negativa sotto quasi tutti i punti di vista, con forse l’unica eccezione di nome Mile Svilar, che ha risposto presente come sempre gli accade. La grande prestazione non è però bastata alla formazione di Gasperini, che a Cagliari ha dovuto fare i conti ancora con la scarsa verve realizzativa di queste prime quattordici giornate. Il gol è una chimera. 🔗 Leggi su Sololaroma.it
