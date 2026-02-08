Questa sera all’Olimpico, i tifosi della Roma dovranno fare a meno di Dybala. Gli ultimi test hanno confermato che l’argentino non sarà nemmeno in panchina. La sua assenza si fa sentire, lasciando i giallorossi senza uno dei punti di riferimento. La squadra dovrà trovare alternative per affrontare il Cagliari senza il suo talento principale.

La notizia era nell’aria, ma i test della vigilia hanno rimosso ogni dubbio: Paulo Dybala non sarà nemmeno in panchina per la sfida di lunedì sera all’Olimpico contro il Cagliari. L’attaccante argentino, che ha provato a forzare i tempi allenandosi a parte negli ultimi giorni, è stato ufficialmente escluso dalla lista dei convocati di Gian Piero Gasperini. Il problema resta lo stesso fastidio al ginocchio che tormenta il numero 21 ormai da diverse settimane, comparso per la prima volta poco prima dell’ultimo impegno europeo contro il Panathinaikos. Nonostante la volontà del giocatore di esserci, lo staff medico e tecnico della Roma ha scelto la linea della prudenza assoluta. 🔗 Leggi su Como1907news.com

© Como1907news.com - Roma-Cagliari, Dybala alza bandiera bianca: salta anche la panchina

Approfondimenti su Roma Cagliari

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Roma Cagliari

Argomenti discussi: Europa League: Dybala non ce la fa, ma botta al ginocchio non preoccupa; Roma-Cagliari: Dybala alza bandiera bianca; Verso Cagliari-Roma: il punto su Dybala e Ferguson; Roma, senza Dybala tocca a Pellegrini: Udinese nel mirino.

Roma-Cagliari: Dybala alza bandiera biancaPaulo Dybala out per Roma-Cagliari: l’infiammazione al ginocchio non rientra, continuerà il lavoro a parte con altri indisponibili. calciocasteddu.it

Roma, Dybala non ce la fa. La Joya non recupera per il match contro il CagliariPaulo Dybala non sarà a disposizione per la sfida tra Roma e Cagliari. L’attaccante argentino non ha infatti smaltito completamente il fastidio. tuttomercatoweb.com

Il #Cagliari si appresta ad affrontare la #Roma allo stadio #Olimpico nel posticipo della 24a giornata di #SerieA in programma lunedì Del match sarà anche Michel #Adopo, punto inamovibile nel nuovo centrocampo ridisegnato da #Pisacane, che consta a facebook

Cagliari, il lavoro a due giorni dalla Roma: ancora a parte Mina, parzialmente in gruppo Deiola #ASRoma #Cagliari #RomaCagliari #SerieA x.com