Roma | baracche tende e rifiuti con vista sulla tangenziale est

A Roma, lungo la tangenziale est, si vede ancora un’area di baracche, tende e rifiuti. Dopo l’intervento del 3 febbraio, le autorità hanno fatto un’altra bonifica nel tratto tra il ponte della Nomentana e quello delle Valli. La zona resta piena di vestiti, resti di cibo e spazzatura, con poche novità rispetto alle settimane scorse.

Gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma sono intervenuti sotto al ponte della tangenziale Est, vicino all’uscita di viale Somalia nel Quartiere Africano.

Da lunedì 15 dicembre 2025, sulla Tangenziale Est di Roma e viale Isacco Newton sono entrati in funzione nuovi autovelox fissi.

