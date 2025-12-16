Autovelox sulla Tangenziale Est di Roma | scattano le multe

Da lunedì 15 dicembre 2025, sulla Tangenziale Est di Roma e viale Isacco Newton sono entrati in funzione nuovi autovelox fissi. Questi dispositivi mirano a migliorare la sicurezza stradale e a garantire il rispetto dei limiti di velocità, contribuendo a ridurre incidenti e migliorare la fluidità del traffico nella zona.

Da lunedì 15 dicembre 2025 sono entrati ufficialmente in funzione i nuovi autovelox fissi installati sulla Tangenziale Est di Roma e su viale Isacco Newton. Dopo settimane di test e pre-esercizio, i dispositivi iniziano a sanzionare gli automobilisti che superano i limiti di velocità previsti. La decisione è stata annunciata dall'assessore capitolino alla Mobilità, Eugenio Patanè, che ha confermato la conclusione della fase di prova, durante la quale non venivano elevate multe nonostante le numerose infrazioni rilevate.

ROMA: SICUREZZA, ARRIVANO TRE NUOVI AUTOVELOX

