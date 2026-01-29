Insediamento abusivo sotto al ponte della tangenziale Est rimosse due baracche

Gli agenti del II gruppo Parioli della polizia locale di Roma sono intervenuti sotto al ponte della tangenziale Est, vicino all’uscita di viale Somalia nel Quartiere Africano. Qui hanno trovato un mini insediamento abusivo con due baracche. Le strutture sono state rapidamente smantellate e rimosse per ragioni di sicurezza. Nessuno è rimasto sul posto e non ci sono state resistenze. La zona è tornata a essere sgombra in poche ore.

