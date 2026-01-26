Le Olimpiadi invernali di Milano-Cortina si avvicinano, rappresentando l'evento più importante del quadriennio per lo sport invernale in Italia. Tra i protagonisti della nazionale di snowboard, spicca Roland Fischnaller, a 45 anni, che si prepara a mettere in mostra la sua esperienza. La convocazione degli atleti italiani testimonia l’impegno e la livello di preparazione raggiunto, in attesa di vivere un’edizione ricca di sfide e emozioni.

Siamo vicinissimi all’appuntamento più importante del quadriennio in chiave sport invernali. Una decina di giorni e scatteranno le Olimpiadi invernali italiane di Milano-Cortina. Oggi la Federazione italiana sport invernali ha annunciato i convocati, tra questi quelli dello snowboard. La disciplina più attesa è sicuramente quella dell’alpino, con gli azzurri che hanno dominato la stagione: presente Roland Fischnaller, alla veneranda età di 45 anni, con lui un altro veterano come Aaron March ed il detentore della Coppa del Mondo Maurizio Bormolini. Attesa anche tra le donne con Lucia Dalmasso ed Elisa Caffont. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Snowboard, Olimpiadi 2026: i convocati dell’Italia. C’è Roland Fischnaller a 45 anni

