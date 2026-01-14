Roland Fischnaller | Il mio ultimo anno poi farò il contadino Italia più forte di sempre non siamo tutti amici

Roland Fischnaller, 45 anni, è uno dei più grandi snowboarder italiani. Con una carriera ricca di successi, mira a concludere il percorso sportivo con la partecipazione ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina. Dopo questa ultima stagione, intende dedicarsi all’attività agricola. Fischnaller rappresenta la determinazione e la passione di un atleta che, nonostante tutto, crede ancora nelle potenzialità dell’Italia e nel valore dello sport.

45 anni e una voglia incredibile di continuare a sognare e vincere. Roland Fischnaller è lo snowboarder italiano più forte di sempre e vuole mettere sulla sua carriera il tassello più importante, quello a Cinque Cerchi. Quest’anno già due vittorie in PGS nella Coppa del Mondo, tra Carezza e Scuol, nel 2025 il titolo iridato in Engadina. Milano-Cortina è sempre più vicina e l’azzurro vuole puntare alle medaglie. Le parole dell’azzurro a Salotto Bianco: “Abbiamo una squadra così forte, siamo i migliori al mondo. È un grande stimolo, anche in allenamento, ci sfidiamo a fare il miglior tempo. L’asticella si alza sempre. 🔗 Leggi su Oasport.it

