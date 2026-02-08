Rockstar Games aveva pianificato il rinvio di GTA 6 dall’inizio secondo una nuova teoria dei fan sul terzo trailer

L’ultima mossa di Rockstar Games, che ha spostato ancora una volta la data di uscita di GTA 6 al 19 novembre 2026, fa discutere tra i fan. Molti si chiedono se questa decisione sia stata pianificata da tempo o se nasconda qualche problema. Nel frattempo, il terzo trailer del gioco continua a alimentare le speculazioni e le attese crescono.

L’ ultimo rinvio di Grand Theft Auto 6, al 19 novembre 2026, è finito nuovamente al centro del dibattito nella community. Il titolo di Rockstar Games era inizialmente previsto per il 2025, poi spostato a maggio 2026 e infine rinviato ancora una volta. Proprio questo nuovo slittamento ha dato origine a una teoria secondo cui la casa di sviluppo avrebbe pianificato il rinvio fin dall’inizio, seguendo uno schema già utilizzato in passato. Un’idea affascinante, ma che nasce esclusivamente dall’osservazione di alcune coincidenze numeriche. Come riportato da GamingBible, la cosiddetta “teoria dei 177 giorni” parte da un confronto con Red Dead Redemption 2. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - Rockstar Games aveva pianificato il rinvio di GTA 6 dall’inizio, secondo una nuova teoria dei fan sul terzo trailer Approfondimenti su Rockstar Games GTA 6 non subirà altri rinvii, secondo un ex-Rockstar Games Quale sarà il prezzo di GTA 6? Secondo un ex Rockstar Games, il gioco non costerà 100 dollari La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. GTA 6 POSSIBILE RINVIO AL 2027 SECONDO UNA FONTE AFFIDABILE Ultime notizie su Rockstar Games Argomenti discussi: GTA 6 non è mai stato così vicino: la campagna marketing parte in estate, è ufficiale!. Tra i nomi citati nei nuovi file di Jeffrey Epstein compaiono anche Leslie Benzies e Sam Houser, fondatori di Rockstar Games. (Trovate il link della notizia nel primo commento) facebook Due dei fondatori di Rockstar Games appaiono nei file di Epstein, accusati da una delle vittime x.com

