GTA 6 non subirà altri rinvii secondo un ex-Rockstar Games

Secondo un ex sviluppatore di Rockstar Games, GTA 6 non verrà rinviato ancora. Mike York, ex animatore che ha lavorato anche su GTA 5, è convinto che lo studio non possa permettersi un ulteriore slittamento e che il gioco arriverà sul mercato il 19 novembre 2026. Le sue dichiarazioni arrivano mentre l’attesa per il titolo resta altissima, nonostante i rinvii già annunciati rispetto alla finestra di lancio iniziale del 2025. Per York, il margine di manovra di Rockstar è ormai ridotto. Parlando con Esports Insider (grazie a Dexerto ), York ha spiegato che il recente rinvio è legato alla volontà dello studio di rifinire il gioco il più possibile, cercando di soddisfare aspettative fuori scala. 🔗 Leggi su Game-experience.it

