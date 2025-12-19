GTA 6 non subirà altri rinvii secondo un ex-Rockstar Games

Secondo un ex sviluppatore di Rockstar Games, GTA 6 non verrà rinviato ancora. Mike York, ex animatore che ha lavorato anche su GTA 5, è convinto che lo studio non possa permettersi un ulteriore slittamento e che il gioco arriverà sul mercato il 19 novembre 2026. Le sue dichiarazioni arrivano mentre l’attesa per il titolo resta altissima, nonostante i rinvii già annunciati rispetto alla finestra di lancio iniziale del 2025. Per York, il margine di manovra di Rockstar è ormai ridotto. Parlando con Esports Insider (grazie a Dexerto ), York ha spiegato che il recente rinvio è legato alla volontà dello studio di rifinire il gioco il più possibile, cercando di soddisfare aspettative fuori scala. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - GTA 6 non subirà altri rinvii, secondo un ex-Rockstar Games Leggi anche: GTA 6 è a rischio: 40 dipendenti fanno causa a Rockstar Games, nuovo posticipo in arrivo? Leggi anche: Rockstar Games licenzia decine di dipendenti a pochi mesi da GTA VI Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. GTA 6 non subirà altri ritardi, secondo un ex-Rockstar Games - Rockstar Games ha spiegato che GTA 6 non può permettersi di subire altri ritardi e che, quindi, uscirà puntuale il prossimo novembre. msn.com

