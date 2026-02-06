Frane in Calabria dividono comuni scuole chiuse per inondazioni e isolamento totale

Una frana nel Cosentino ha diviso in due il paese di Maierà. Le strade sono bloccate e le scuole sono state chiuse per la prima volta nella storia del comune. Il sindaco Ivano Russo ha firmato un’ordinanza per mettere in sicurezza i cittadini, ma molte zone restano isolate. La situazione si mantiene critica e ancora nessuna previsione di riapertura.

**Una frana nel Cosentino divide il paese di Maierà in due. Le scuole sono state chiuse per la prima volta nella storia del comune, con un’ordinanza firmata dal sindaco Ivano Russo. Il maltempo, che ha provocato forti piogge, ha causato l’ingrandimento del versante roccioso che collega il centro collinare alla costa tirrenica, lasciando la principale arteria della zona completamente bloccata.** A causa di questo evento naturale, la strada principale tra Maierà e la costa è stata interrotta, con conseguenze immediate sull’accesso ai servizi e sull’attività quotidiana. Le scuole sono state chiuse per tutta la giornata di martedì 6 febbraio, con un’ordinanza ufficiale del sindaco, che non ha trovato alternative sufficientemente sicure per permettere lo spostamento degli studenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Maierà Cosenza

