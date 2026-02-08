Rita e Ilaria chi erano le due giovani vittime degli incidenti stradali della notte
Questa notte, due giovani sono morte in due incidenti stradali distinti. Rita Sanitate, 26 anni di Mola di Bari, e Ilaria Alfarano, 21 anni di Bitetto, hanno perso la vita negli scontri. I soccorsi sono arrivati troppo tardi per salvarle. La polizia indaga per capire cosa sia successo.
Sono Rita Sanitate, 26 anni, di Mola di Bari, e Ilaria Alfarano, 21 anni di Bitetto, le due giovani vittime dei due tremendi incidenti stradali avvenuti la notte scorsa. Rita era originaria di Conversano, ma da anni viveva a Mola. Aveva due figli. Il più grande, un bimbo di 8 anni, era in auto con lei, la più piccola ha invece 5 anni. “Non ho parole per questo dolore grande immenso amica mia non doveva andare così – scrive un’amica della giovane via social -, una ragazza bella e solare con un grande cuore come il tuo. Vola più in alto che puoi stellina proteggi i tuoi bambini io non voglio crederci ancora”. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it
Approfondimenti su Rita Alfarano
Rita Sanitate e Ilaria Alfarano, tragedia nella notte nel Barese: due ragazze morte in due incidenti stradali
La notte nel Barese si è trasformata in un incubo.
Bari, due giovani morte in incidenti stradali nella notte. Tra i feriti un bambino di 7 anni
Nella notte tra il 7 e l’8 febbraio, due giovani hanno perso la vita in incidenti stradali nella provincia di Bari.
Ultime notizie su Rita Alfarano
Argomenti discussi: Rita e Ilaria, chi erano le due giovani vittime degli incidenti stradali della notte; Chi erano Rita Sanitate e Ilaria Alfarano, la giovane mamma e la 20enne morte in due incidenti; Rita e Ilaria, giovanissime vittime della strada; Diritti, ufficio LGBTQIA+ affidato all’avvocata Ilaria Gibelli. Rainbow Awards per la sindaca Salis come personaggio politico dell’anno.
Rita e Ilaria, chi erano le due giovani vittime degli incidenti stradali della notteSono Rita Sanitate, 26 anni, di Mola di Bari, e Ilaria Alfarano, 21 anni di Bitetto, le due giovani vittime dei due tremendi incidenti stradali avvenuti la notte scorsa. Rita era originaria ... quotidianodipuglia.it
Chi erano Rita Sanitate e Ilaria Alfarano, la giovane mamma e la 20enne morte in due incidentiChi erano Rita Sanitate e Ilaria Alfarano, la giovane mamma 25enne e la 20enne morte in due incidenti nel Barese ... telebari.it
Rita e Ilaria sono morte nella stessa notte. Prima della tragedia, una scriveva: "I miei figli, la mia vita" facebook
Rita e Ilaria, chi erano le due giovani vittime degli incidenti stradali della notte x.com
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.