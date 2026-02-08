rita e ilaria chi erano le due giovani vittime degli incidenti stradali della notte

Questa notte, due giovani sono morte in due incidenti stradali distinti. Rita Sanitate, 26 anni di Mola di Bari, e Ilaria Alfarano, 21 anni di Bitetto, hanno perso la vita negli scontri. I soccorsi sono arrivati troppo tardi per salvarle. La polizia indaga per capire cosa sia successo.

Sono Rita Sanitate, 26 anni, di Mola di Bari, e Ilaria Alfarano, 21 anni di Bitetto, le due giovani vittime dei due tremendi incidenti stradali avvenuti la notte scorsa. Rita era originaria di Conversano, ma da anni viveva a Mola. Aveva due figli. Il più grande, un bimbo di 8 anni, era in auto con lei, la più piccola ha invece 5 anni. “Non ho parole per questo dolore grande immenso amica mia non doveva andare così – scrive un’amica della giovane via social -, una ragazza bella e solare con un grande cuore come il tuo. Vola più in alto che puoi stellina proteggi i tuoi bambini io non voglio crederci ancora”. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

La notte nel Barese si è trasformata in un incubo.

Nella notte tra il 7 e l’8 febbraio, due giovani hanno perso la vita in incidenti stradali nella provincia di Bari.

