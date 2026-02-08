Risultati Serie A 2025 26 LIVE | l’Inter dilaga in casa del Sassuolo

L’Inter ha vinto con un largo punteggio sul campo del Sassuolo, consolidando la sua posizione in classifica. La squadra nerazzurra ha dominato l’incontro, segnando più gol e dimostrando un ritmo incisivo. I neroverdi non sono riusciti a reagire e hanno subito, mentre i milanesi continuano la loro serie positiva. La partita si è sbloccata presto e non ci sono stati grandi colpi di scena fino al fischio finale.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all'ultima giornata. Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Sassuolo Inter 0-1. In gol Bisseck Questa sera il match tra Sassuolo e Inter termina con un risultato di 0-1 in favore dei nerazzurri.

