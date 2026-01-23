Segui in tempo reale i risultati della Serie A 202526, con aggiornamenti su tutte le partite in corso e concluse. In particolare, l’Inter si impone con un largo punteggio contro il Pisa. Restate informati sui risultati delle squadre italiane e sui progressi della Juventus in questa stagione, per avere un quadro completo dell’andamento del campionato.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: l’Inter dilaga contro il Pisa

Argomenti discussi: La classifica di Serie A aggiornata; Calendario Serie A: dove vedere le partite su Sky e DAZN; Serie A, Como-Milan 1-3: la doppietta di Rabiot fa volare i rossoneri. Verona-Bologna 2-3; Serie A 25/26: risultati, classifica e marcatori della 21ª giornata.

