Questa sera il match tra Sassuolo e Inter termina con un risultato di 0-1 in favore dei nerazzurri. Bisseck firma il gol decisivo, portando i tre punti alla squadra di Inzaghi. La partita è stata combattuta, ma alla fine sono stati i milanesi a conquistare la vittoria. La Juve, nel frattempo, segue i risultati e il suo percorso nel campionato italiano.

Risultati Serie A 202526 LIVE: gli aggiornamenti sui match del campionato italiano e il percorso della Juve. La nuova stagione è finalmente iniziata e il cuore dei tifosi torna a battere più forte: la Serie A 202526 promette spettacolo, colpi di scena e sfide da brividi in ogni giornata. Dallo scudetto alla lotta salvezza, passando per le battaglie europee, ogni weekend diventerà un appuntamento imperdibile per chi ama il calcio italiano. Tra sorprese, gol e partite mozzafiato, la Serie A accende i riflettori e i tifosi sono pronti a sostenere la propria squadra, sognando un campionato ricco di emozioni fino all’ultima giornata. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Sassuolo Inter 0-1. In gol Bisseck

Segui in tempo reale i risultati della Serie A 202526, con focus su Genoa-Inter e gli altri incontri del campionato italiano.

Udinese-Inter 0-1: gol e highlights | Serie A

