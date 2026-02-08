rissa fuori dal locale in centro si cercano almeno 4 persone

Questa sera la polizia sta ancora cercando di identificare tutti i partecipanti di una rissa scoppiata venerdì sera fuori dal locale I Gingini, in via IX Febbraio. Sul posto sono intervenuti alcuni agenti, che hanno già riconosciuto almeno due persone coinvolte. La rissa, con sei o sette persone in campo, si è conclusa con alcune persone ferite, ma ancora manca il quadro completo di chi abbia preso parte all’episodio.

Una rissa fuori da un locale del centro, 6 o 7 persone coinvolte, due identificate. La polizia sta cercando di individuare gli altri partecipanti di un episodio avvenuto venerdì sera fuori da I Gingini, noto locale del centro, in via IX Febbraio. All’esterno del locale la violenta lite ha destato molto allarme tra le persone presenti, che hanno chiamato le forze dell’ordine. Sul posto è arrivato il personale dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della Questura. Gli agenti stanno cercando, inoltre, di ricostruire l’esatta dinamica di ciò che è accaduto. È la conclusione di un’altra giornata di controlli nelle ’zone calde’ della città. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sabato sera, fuori da un locale, si è verificata una rissa che ha coinvolto otto giovani.

Questa notte si è scatenata una rissa violenta in un locale nel centro di Ravenna.

