Rissa fuori dal locale scattano otto denunce

Sabato sera, fuori da un locale, si è verificata una rissa che ha coinvolto otto giovani. Gli eventi sono stati prontamente gestiti dalle forze dell'ordine, che hanno identificato tutti i partecipanti e portato a termine otto denunce. L'intervento ha permesso di ristabilire la situazione e garantire la sicurezza pubblica.

Tutti identificati. Nella rete dei militari sono finiti otto giovani protagonisti di una violenta rissa sabato scorso. I carabinieri sono arrivati ai responsabili attraverso le indagini. Gli uomini dell'arma hanno ricostruito l'accaduto in poche ore e uno dopo l'altro, i protagonisti della rissa, sono finiti nella rete. E dire che non era stata presentata nessuna denuncia alle Forze dell'Ordine. L'identificazione dei responsabili à arrivata solamente grazie a una rapida e precisa attività investigativa svolta dai militari dell'Arma. Così i Carabinieri della Stazione di Bondeno hanno individuato i componenti di un gruppo di giovani che lo scorso sabato sera hanno preso parte ad una violenta lite in pieno centro paese.

