risorse e servizi a rischio a mercato saraceno

Domani a Mercato Saraceno si tiene un convegno importante sulla riclassificazione dei comuni montani. La riunione, prevista per le 17, attirerà molte persone interessate a capire come cambieranno le risorse e i servizi per il territorio. La questione riguarda direttamente i cittadini e le imprese della zona, preoccupati per le possibili conseguenze di questa trasformazione.

Si preannuncia di grande interesse il convegno riguardante la ’Riclassificazione dei Comuni montani’, organizzato per mercoledì 11 febbraio, alle 17.30, dal Comune di Mercato Saraceno. A Palazzo Dolcini sarà presente Davide Baruffi, assessore regionale alle politiche di sostegno e sviluppo della montagna, assieme ai sindaci della vallata, politici e associazioni. Questo perchè, in base ad indici altimetrici medi, due Comuni, Mercato Saraceno e Sogliano (Sarsina per poco è invece rientrato) non rientrano più fra i Comuni Montani. "È una decisione che ci preoccupa – sono le parole della sindaca di Mercato Monica Rossi, che ha richiesto l’incontro di mercoledì – perché non è solo una definizione amministrativa: da queste scelte dipendono risorse, servizi e opportunità per territori e operatori, allevatori, agricoltori che ogni giorno affrontano costi e fragilità maggiori". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Mercato Saraceno avvia un progetto di rigenerazione urbana volto a migliorare gli spazi pubblici del paese.

Il consiglio comunale di Mercato Saraceno ha approvato, il 27 novembre, le misure di compensazione e mitigazione ambientale relative al metanodotto Snam Sestino–Minerbio.

