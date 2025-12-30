Metanodotto Snam compensazioni per 2,4 milioni di euro tra investimenti e mitigazioni a Mercato Saraceno
Il consiglio comunale di Mercato Saraceno ha approvato, il 27 novembre, le misure di compensazione e mitigazione ambientale relative al metanodotto Snam Sestino–Minerbio. Sono stati destinati 2,4 milioni di euro per investimenti e interventi a tutela dell’ambiente, legati alla realizzazione di questa infrastruttura strategica per il trasporto del gas naturale nel territorio.
Il consiglio comunale di Mercato Saraceno ha approvato nella seduta del 27 novembre le misure di compensazione e mitigazione ambientale legate alla realizzazione del metanodotto Snam Sestino–Minerbio, infrastruttura strategica per il trasporto del gas naturale che interessa anche il territorio. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
