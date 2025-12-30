Metanodotto Snam compensazioni per 2,4 milioni di euro tra investimenti e mitigazioni a Mercato Saraceno

Il consiglio comunale di Mercato Saraceno ha approvato, il 27 novembre, le misure di compensazione e mitigazione ambientale relative al metanodotto Snam Sestino–Minerbio. Sono stati destinati 2,4 milioni di euro per investimenti e interventi a tutela dell’ambiente, legati alla realizzazione di questa infrastruttura strategica per il trasporto del gas naturale nel territorio.

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.