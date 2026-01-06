Mercato Saraceno punta sulla rigenerazione urbana

Mercato Saraceno avvia un progetto di rigenerazione urbana volto a migliorare gli spazi pubblici del paese. L’intervento, promosso dall’amministrazione comunale, mira a rendere gli ambienti più sicuri, funzionali e valorizzare il patrimonio locale, rispettando il paesaggio e l’identità storica del territorio. Un percorso che mira a favorire il benessere della comunità e la qualità della vita quotidiana.

L'amministrazione comunale di Mercato Saraceno sta portando avanti un percorso strutturato di rigenerazione urbana per migliorare la qualità della vita, rendendo gli spazi più sicuri, curati e accoglienti, nel pieno rispetto del paesaggio e dell'identità locale. In tal senso un risultato significativo riguarda il progetto delle ex officine di via Garibaldi, che, nel 2024, si è classificato al sesto posto su 160 progetti presentati al Bando Rigenerazione Urbana della Regione, ottenendo un finanziamento di 850mila euro. Il progetto complessivo del valore di 1,5 milioni di euro, verrà integrato da fondi di compensazione legati al metanodotto Sestino-Minerbio realizzato da Snam Rete Gas.

