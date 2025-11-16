CASTEL MAGGIORE E’ vero, la strada verso la salvezza è ancora lunga e piena di insidie, ma, grazie al pareggio casalingo centrato domenica scorsa contro la nobile decaduta Piacenza, il Progresso si trova per la prima volta al di fuori di quelle due ultime posizioni che significherebbero retrocessione diretta. Sia chiaro, al netto del terzultimo posto a quota sette e anche considerando la sola lunghezza di vantaggio sulla Trevigliese penultima, mettersi ad esultare per questo piccolissimo passo in avanti rappresenterebbe un errore imperdonabile, resta il fatto che, in particolare in quest’ultimo mese, la squadra di Mattia Graffiedi si sia resa più volte protagonista di prestazioni ampiamente sopra le righe. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Sfide Sasso e Progresso, obiettivo salvezza