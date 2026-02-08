Riondino sul palco di Agropoli con Art | la commedia di Reza esplora arte amicizia e crisi esistenziale

Michele Riondino si esibisce sul palco di Agropoli con “Art”, la commedia di Yasmina Reza. Lo spettacolo, andato in scena al Teatro Eduardo De Filippo, ha attirato un buon pubblico e ha dato il via a una stagione teatrale che promette bene. Riondino interpreta un personaggio che affronta temi come l’arte, l’amicizia e le crisi esistenziali, portando in scena una pièce che fa riflettere e diverte allo stesso tempo.

Michele Riondino porta sul palco del Teatro Eduardo De Filippo ad Agropoli la sua interpretazione di “Art”, la celebre commedia di Yasmina Reza, dando il via a una nuova serata di quella che si preannuncia una stagione teatrale particolarmente vivace per la cittadina campana. L’appuntamento è fissato per martedì 10 febbraio, con inizio alle ore 20.45, e rappresenta il sesto evento in programma per la stagione 2025-26 del teatro, un punto di riferimento culturale per l’intera area. La scelta di affidare la regia e l’interpretazione a un attore di spicco come Riondino, noto al grande pubblico per il suo talento versatile e la sua capacità di spaziare tra diversi generi, testimonia la volontà di elevare ulteriormente l’offerta culturale di Agropoli, attrarre un pubblico più ampio e diversificato e consolidare il ruolo del Teatro De Filippo come polo di eccellenza nel panorama teatrale regionale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Al Piccinni di Bari, nell'ambito della stagione teatrale e di danza del Comune di Bari-Puglia Culture, va in scena

