Michele Riondino sul palco del Verdi | dirige e interpreta Art
BRINDISI - Basta un quadro bianco per far crollare un'amicizia. Da lì in poi, niente resta al suo posto. Martedì 13 gennaio, alle 20.30, il Nuovo Teatro Verdi di Brindisi ospita “Art”, la commedia più rappresentata della drammaturgia francese contemporanea. A dirigerla e interpretarla è Michele. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Brindisi, storie in scena al «Verdi» con Boni, Gassmann, Riondino, Solfrizzi e Bisio - Alessio Boni, Claudio Bisio, Emilio Solfrizzi, Leo Gassmann e Michele Riondino: ecco alcuni grandi nomi degli artisti che calcheranno il palco del Teatro Verdi di Brindisi per la nuova stagione ... lagazzettadelmezzogiorno.it
RIONDINO Taranto apre la tournée pugliese del nuovo spettacolo di Michele Riondino - Il debutto è in programma al Teatro Fusco con tre repliche inserite nella stagione teatrale del Comune di Taranto. statoquotidiano.it
Uno Maggio Taranto, Michele Riondino: «Meloni al karaoke dopo i fatti di Cutro. L'aggettivo sobrio vale per pochi» - Sono solo alcuni dei temi toccati da Michele Riondino sul palco dell'Uno Maggio Libero e Pensante di Taranto. lagazzettadelmezzogiorno.it
