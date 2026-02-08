La Juventus sta valutando il rinnovo di Manuel Locatelli. Dopo le recenti tensioni, il centrocampista è riuscito a invertire la tendenza, passando dai fischi agli applausi. La società, con Ottolini e Comolli, punta a blindare il capitano della mediana di Spalletti per consolidare il suo ruolo.

Rinnovo Locatelli, il centrocampista ha trasformato i fischi in applausi: Ottolini e Comolli pronti a blindare il leader della mediana di Spalletti. Dopo aver messo la parola fine alla telenovela legata a Kenan Yildiz con un rinnovo storico fino al 2030, la dirigenza della Juventus non ha alcuna intenzione di rallentare. Secondo quanto riportato nell’edizione odierna di Tuttosport, il prossimo nome in cima alla lista dei rinnovi è quello di Manuel Locatelli. Il centrocampista, pilastro dello spogliatoio e simbolo di juventinità, è attualmente legato al club fino al 2028, ma la società intende muoversi con largo anticipo per prolungare ulteriormente l’intesa e allontanare le sirene del mercato internazionale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Rinnovo Locatelli, i bianconeri valutano la situazione del capitano. Questa la decisione della società

