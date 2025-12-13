Dybala questa la situazione rinnovo in casa Roma | le condizioni per proseguire Boca Juniors e MLS vigilano la situazione

La situazione di Paulo Dybala in casa Roma è al centro di attenzione, con il giocatore che affronta un momento di incertezza legato al rinnovo contrattuale. Dopo tre panchine consecutive, la trattativa sembra aver rallentato, mentre club come Boca Juniors e MLS monitorano da vicino la situazione del talento argentino.

Dybala, tre panchine consecutive per scelta tecnica, il rinnovo non decolla. Stipendio dimezzato e rendimento le chiavi per restare. Paulo Dybala sta vivendo un momento inusuale alla Roma, con tre partite consecutive in cui è stato escluso dall’undici titolare. L’attaccante argentino di 32 anni, reduce dall’ennesimo stop, sembra essere ormai pienamente recuperato. Tuttavia, le ultime scelte del tecnico Gian Piero Gasperini hanno sollevato più di un interrogativo. Dopo i diciassette giorni di stop per infortunio, la panchina assegnatagli nella vittoria per 3-0 in Europa League contro il Celtic ha destato preoccupazioni, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, che parla di “scorie” lasciate dall’esclusione. Juventusnews24.com Dybala Roma, bomba clamorosa sul rinnovo: ecco la decisione della joya! Tutti i dettagli - sports dello stallo totale nelle trattative tra la Roma e Paulo Dybala ... news-sports.it

Dybala, il Boca Juniors continua a tentarlo. Delgado: "Vogliamo portarlo qui..." - La tentazione Paulo Dybala a Buenos Aires è più forte che mai, visto che la Roma e il calciatore argentino non hanno ancora avviato i colloqui per il ri ... corrieredellosport.it

Dybala prova a evitare il “poker” ? Contro il Como l’argentino rischia di non partire ancora dall’inizio: sarebbe la terza panchina consecutiva, una situazione mai vissuta da quando è alla Roma e che, in assoluto, non si verificava addirittura dal 2020 ai tempi d - facebook.com facebook

?? Il #Boca non si arrende per #Dybala: la situazione ?? #BocaJuniors #Roma #Calciomercato x.com

