Hojbjerg Juve i bianconeri valutano la situazione | i dettagli dell’operazione complicano la trattativa Le ultime

Hojbjerg Juve, è lui il nome chiave per la mediana. L’ostacolo è De Zerbi: la Juve deve ora scegliere tra il danese ed altri profili. La Juventus ha svelato la sua gerarchia di obiettivi per il calciomercato di gennaio, con Luciano Spalletti che spinge per un rinforzo di qualità. Il centrocampista danese Pierre Hojbjerg, classe 1995 del Marsiglia, è il giocatore preferito dall’allenatore toscano per aggiungere esperienza e fisicità alla mediana in vista della lotta Scudetto. Nonostante l’alta stima, l’operazione si presenta immediatamente difficile. L’acquisto di Hojbjerg è bloccato da un veto tecnico. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Hojbjerg Juve, i bianconeri valutano la situazione: i dettagli dell’operazione complicano la trattativa. Le ultime

