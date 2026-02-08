Rinforzi in Questura Ecco 24 nuovi agenti | Giovani e motivati

Questa settimana, 24 nuovi agenti sono arrivati in città. Sono giovani, motivati e pronti a lavorare sul campo. Sono stati assegnati sia alla Questura che al Commissariato di Cesena, con l’obiettivo di rafforzare i controlli e la presenza delle forze dell’ordine. Tra loro ci sono anche cinque ispettori, pronti a mettere subito in pratica le loro competenze. L’arrivo di questi rinforzi punta a migliorare la sicurezza in città e a rispondere alle esigenze di cittadini e commercianti.

Hanno preso servizio nei giorni scorsi, sia in Questura che nel Commissariato di polizia di Cesena, 24 giovani agenti, di cui 5 ispettori, assegnati al territorio dal Capo della Polizia e destinati a rinforzare i presidi di sicurezza. I nuovi arrivati sono stati accolti dal questore, dal dirigente del commissariato di Cesena e da tutti i funzionari. "Sono poliziotti molto giovani e motivati che provengono da varie parti d'Italia", fa sapere la Questura in una nota. Questi ragazzi, inoltre, "vantano un percorso di studi e di addestramento eccellenti e sono pronti a dare il loro contributo e mettersi a disposizione del territorio con grande entusiasmo.

