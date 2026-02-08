Rimonta spettacolare della Scandone Avellino | espugnato il Pala Galvani nel finale

La Scandone Avellino ha vinto una partita emozionante contro Angri, conquistando il Pala Galvani con una rimonta nel finale. La squadra ha dimostrato carattere e determinazione, riuscendo a ribaltare il risultato e portare a casa una vittoria importante con il punteggio di 87-83. La gara è stata combattuta fino all’ultimo minuto, con entrambe le squadre che hanno dato tutto sul campo.

Scandone Avellino, rimonta da grande al Pala Galvani. Angri k.o. 87-83 Colpo esterno della Scandone Avellino che espugna il Pala Galvani di Angri imponendosi 87-83 al termine di una gara dai due volti.Dopo aver inseguito a lungo e sofferto l'intensità dei padroni di casa per gran parte della.

