Rimini ex delfinario abbandonato | indagini fallimento e un progetto di riqualifica bloccato da abusi edilizi

La vecchia struttura di Rimini, un tempo meta di famiglie e turisti, è ora un edificio in rovina. Dopo aver fallito come delfinario, il progetto di riqualificazione è stato bloccato da abusi edilizi. Le autorità stanno indagando, ma ancora non si vede una soluzione concreta per recuperare o riqualificare l’area. La situazione resta complicata e senza una chiara direzione.

La struttura che un tempo incantava visitatori e famiglie, un simbolo del turismo riminese, giace oggi abbandonata e silenziosa. L’ex delfinario di Rimini, inaugurato nel 1968 e noto inizialmente come “Aquarium”, è fermo, inutilizzato, un monito di un passato glorioso e di un presente segnato da controversie e incompiutezze. La sua storia, che si è intrecciata profondamente con l’evoluzione del turismo nella celebre località balneare, è passata da momenti di grande attrattiva a un lento e inesorabile declino, culminando in un’inchiesta giudiziaria e un fallimento societario che hanno lasciato un segno profondo nel tessuto locale.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Rimini ExDelfinario

Nel 2025, la Polizia locale di Rimini ha intensificato i controlli per contrastare gli abusi edilizi, con oltre 1.

Il processo contro l’architetto Stefano Boeri e altri sei imputati, accusati di presunti abusi edilizi relativi al progetto Bosconavigli a Milano, inizierà il 16 marzo.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Ultime notizie su Rimini ExDelfinario

Ex delfinario di Rimini, battaglia legale sui debitiAttorno all’ex delfinario di Rimini si sta consumando una battaglia legale in sede civile. Al centro del contenzioso Massimo Muccini, già amministratore della ... chiamamicitta.it

Delfinario, guerra tra soci. L’ex amministratore: Voglio 300mila euroDieci anni dopo il sequestro della struttura, Massimo Muccini porta in tribunale gli ex partner per le spese legali e i risarcimenti legati ai procedimenti penali e amministrativi. Sul tavolo anche la ... msn.com

Addio a Irene Leardini, l’abbraccio di Rimini. Il ricordo della sorella: “Orgogliosa di te” Centinaia di persone si sono ritrovate nel piazzale del porto di Rimini per ricordare Irene Leardini, la 39enne riminese morta a Londra lo scorso 20 gennaio, travolta mentre s facebook