Inchiesta urbanistica Stefano Boeri a processo | Presunti abusi edilizi sul progetto Bosconavigli a Milano

Il processo contro l’architetto Stefano Boeri e altri sei imputati, accusati di presunti abusi edilizi relativi al progetto Bosconavigli a Milano, inizierà il 16 marzo. Si tratta di un’inchiesta urbanistica che riguarda presunte irregolarità nell’ambito di un intervento di riqualificazione urbana. La vicenda solleva questioni sulla conformità delle opere edilizie alle normative vigenti e sulla gestione dei progetti di sviluppo urbanistico in città.

