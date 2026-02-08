Rigore Udinese annullato | le decisioni di Rapuano e del VAR nel match contro il Lecce

In una partita di Serie A tra Udinese e Lecce, il risultato finale è stato di 1-1. Durante il match, l’arbitro Rapuano ha annullato un rigore all’Udinese, decisione che ha scatenato molte polemiche. Il VAR è intervenuto, confermando l’annullamento, e questa scelta ha tenuto banco tra i tifosi e gli addetti ai lavori.

In una sfida di Serie A tra Lecce e Udinese, terminata 1-1, la direzione di gara è stata caratterizzata da attenzione e controllo, con la tecnologia al fianco nei momenti decisivi. L’incontro si è aperto con una situazione difensiva della squadra ospite che ha favorito una rete regolarmente maturata, dando subito ritmo alla contesa e mantenendo alta la tensione fino al finale. Al minuto 24, l’Udinese esercita pressione e Kialonda Gaspar commette un fallo all’interno dell’area in modo ruvido. L’arbitro Rapuano indica immediatamente il calcio di rigore. Si verifica un silent check da parte della sala VAR, che dura circa due minuti e conferma la decisione di campo senza necessità di On Field Review, perché il contatto è oggettivo. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Approfondimenti su Udinese Lecce

