Gol annullato David | il VAR sbaglia a tracciare la linea del fuorigioco? Tifosi infuriati cosa è successo nel primo tempo di Juve Udinese

Gol annullato David, il raddoppio cancellato accende la polemica: il VAR traccia la linea sul difensore vicino ma sembra ignorare quello in basso. La Juventus conduce per 1-0 nell’ottavo di finale di Coppa Italia contro l’ Udinese, grazie all’autogol propiziato da Weston McKennie, ma all’ Allianz Stadium e sul web l’atmosfera si è fatta improvvisamente rovente per un episodio arbitrale che sta facendo molto discutere. Al 34? minuto, Jonathan David aveva trovato il gol del raddoppio con una bordata mancina spettacolare da posizione defilata, una prodezza che è stata però cancellata dall’intervento del VAR per una posizione di fuorigioco. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Gol annullato David: il VAR sbaglia a tracciare la linea del fuorigioco? Tifosi infuriati, cosa è successo nel primo tempo di Juve Udinese

