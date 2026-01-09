Rigore e gol annullato | ecco perché le decisioni VAR sono corrette
Le decisioni del VAR nel calcio sono fondamentali per garantire equità e correttezza nelle partite. Spesso, rigori e gol annullati suscitano discussioni tra tifosi e commentatori, ma tali interventi sono basati su criteri rigorosi e tecnici. Questo articolo analizza le ragioni dietro le decisioni prese dal VAR, spiegando come contribuiscano a un gioco più giusto e trasparente, anche in situazioni controverse come quelle del recente Napoli-Verona.
Il dopo Napoli-Verona continua a far discutere, ma dal vertice arbitrale arriva una linea . L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net
