Rigore e gol annullato | ecco perché le decisioni VAR sono corrette

Le decisioni del VAR nel calcio sono fondamentali per garantire equità e correttezza nelle partite. Spesso, rigori e gol annullati suscitano discussioni tra tifosi e commentatori, ma tali interventi sono basati su criteri rigorosi e tecnici. Questo articolo analizza le ragioni dietro le decisioni prese dal VAR, spiegando come contribuiscano a un gioco più giusto e trasparente, anche in situazioni controverse come quelle del recente Napoli-Verona.

Milan-Genoa, moviola: giusto annullare il gol di Pulisic, dubbi sul rigore dato contro Bartesaghi. Tutti gli episodi di San Siro - Nella ripresa il Milan pareggia col gol di Pulisic, sugli sviluppi del corner, ma ... eurosport.it

Perché Crezzini ha annullato il gol di Pulisic sul contatto tra Loftus-Cheek e Candè e il VAR ha taciuto - Decisamente insufficiente la prestazione dell'arbitro Crezzini in Milan- fanpage.it

Colombo beffa Gabbia e porta avanti De Rossi nel primo tempo, poi il portoghese pareggia al 92'. Il romeno calcia in curva il rigore della vittoria per De Rossi al 99'. Leali decisivo: super parate su Pulisic, a cui viene annullato un gol - facebook.com facebook

Foto A, Braccio largo = non è rigore Foto B, Braccio che non amplifica la larghezza del corpo, che non tocca il pallone (che se pure lo toccasse allora la foto A sarebbe rigore e la foto B fallo di mano) = fallo di mano e gol annullato. Ai geni, guardate la foto B. S x.com

