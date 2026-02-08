Riforma Istituti tecnici scarica la bozza del Decreto Il PDF

Il Ministero dell'Istruzione ha pubblicato la bozza del nuovo decreto sulla riforma degli istituti tecnici. Ora gli istituti si preparano a cambiare, con l’obiettivo di adattarsi meglio alle richieste delle imprese e migliorare l’offerta formativa. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e mira a rendere più concreto il percorso scolastico degli studenti.

Pronti al via, il Ministero dell’istruzione e del merito ha definito un nuovo assetto per gli istituti tecnici, con l’obiettivo di rinnovare l’intera filiera scolastica e avvicinarla alle esigenze delle imprese. Il provvedimento interviene sulla struttura dei percorsi, rivedendo indirizzi, articolazioni, quadri orari e risultati di apprendimento, in coerenza con le indicazioni del Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'articolo.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

L'aggiornamento delle graduatorie GPS 2026 introduce importanti novità nell'algoritmo di assegnazione delle supplenze, con l'obiettivo di garantire maggiori diritti ai supplenti.

L’iscrizione degli studenti agli istituti tecnici è aperta, anche se manca ancora il decreto di attuazione della riforma prevista per le prime classi dal 202627.

