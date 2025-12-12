Aggiornamento graduatorie GPS 2026 le novità dell’algoritmo e più diritti per i supplenti Scarica la BOZZA in PDF

L'aggiornamento delle graduatorie GPS 2026 introduce importanti novità nell'algoritmo di assegnazione delle supplenze, con l'obiettivo di garantire maggiori diritti ai supplenti. Il nuovo sistema promette una gestione più equa e trasparente delle assegnazioni. Di seguito, è disponibile la bozza in PDF delle modifiche previste.

Il sistema di assegnazione delle supplenze attraverso le Graduatorie Provinciali per le Supplenze sta per cambiare in modo significativo. Una nuova ordinanza ministeriale modifica il funzionamento dellalgoritmo che distribuisce gli incarichi, con l’obiettivo dichiarato di superare alcune criticità che finora hanno penalizzato molti aspiranti supplenti. Grazie al parere del CSPI siamo in grado di anticiparvi l'intera bozza che troverete alla fine dell'articolo. L'articolo . Orizzontescuola.it

