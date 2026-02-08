La crisi nel settore del gioco si fa sentire forte. Le norme cambiano continuamente e gli investimenti rischiano di fermarsi. Pedrizzi avverte che questa incertezza mette a rischio l’intera economia del settore e, di conseguenza, la crescita nazionale.

L’incertezza delle norme e degli indirizzi politici, in tutti i settori della vita economica, è sempre un fattore recessivo per gli investimenti, per la crescita, per la ricchezza nazionale. Questa verità vale ancor di più se si ha a che fare con un settore spesso vittima della facile demagogia, ma da sempre minacciato dalla criminalità organizzata pronta a infilarsi nei vuoti normativi e nelle pastoie burocratiche: quello del gioco pubblico legale, il comparto ludico che in Italia muove cifre superiori ai 160 miliardi di euro, in termini di giocato, che corrispondono ad una spesa effettiva dei giocatori di circa 22 miliardi di euro, con ricadute molto importanti sui livelli occupazionali. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Riforma del gioco, perché il settore è a rischio. L’opinione di Pedrizzi

Le polizze catastrofali rappresentano un tema ancora in fase di sviluppo, caratterizzato da continui aggiornamenti e incertezze.

La riforma europea della Politica Agricola Comune solleva forti proteste in Italia, con il Pd che critica duramente il piano della Commissione europea.

